Shettima Afrika ülkelerine mineralleri işleyip katma değer yaratma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Shettima Afrika ülkelerine mineralleri işleyip katma değer yaratma çağrısı yaptı

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Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shettima, New York'taki Afrika Maden Stratejisi Grubu toplantısında Afrika ülkelerinin mineralleri ham madde yerine işleyerek katma değer elde etmesini istedi. Düşük maden gelirleriyle rekabet edilmemesini ve işleme merkezleri kurulmasını önerdi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Afrika ülkelerinin mineral kaynaklarını ham madde olarak ihraç etmek yerine işleyerek daha fazla katma değer elde etmesi gerektiğini belirtti.

Shettima, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Afrika Maden Stratejisi Grubu (AMSG) 3. Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu temsilen konuştu.

Kashim Shettima, Afrika ülkelerinin mineral kaynaklarını ham madde olarak ihraç etmek yerine işleyerek sanayileşme ve üretim yoluyla daha fazla katma değer elde etmesi gerektiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin yatırım çekmek amacıyla düşük maden gelirleri, zayıf yerel içerik şartları ve geniş imtiyazlar üzerinden rekabet etmemesi gerektiğini ifade eden Shettima, kıta genelinde daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Shettima, bölgesel işleme merkezleri, entegre pazarlar ve sınır ötesi mineral koridorlarının oluşturulmasının Afrika'nın küresel mineral tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Nijerya'nın madencilik sektöründeki reformlarına da değinen Shettima, jeolojik verilerin geliştirilmesi, kayıt dışı madenciliğin azaltılması ve yasa dışı madencilikle mücadeleye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Shettima, Nasarawa eyaletindeki lityum işleme yatırımlarını da ülkenin mineral kaynaklarını yurt içinde değerlendirme fırsatlarına örnek gösterdi.

AMSG'nin "Karşılıklı Güvence Altında Kalkınma (MADE)" Çerçevesi'ne destek veren Shettima, hükümetlerin öngörülebilir politikalar ve güvenilir kurumlar oluşturması, yatırımcıların ise teknoloji transferi, yerel katma değer ve sorumlu sermaye sağlaması gerektiğini vurguladı.

Shettima, Afrika'nın mineral stratejisinin başarısının maden kaynaklarının varlığından ziyade yollar, demir yolları, fabrikalar, nitelikli istihdam ve gelişen madencilik topluluklarıyla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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