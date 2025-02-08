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SHİBİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin bölgesel somut olmayan kültürel mirası olan "Shibing ejderha feneri dansı", eyaletin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Shibing ilçesinde bayram havasında geçen ve havai fişek gösterileri arasında fantastik performansıyla öne çıkan bir danstır. Son yıllarda ejderha feneri geçit töreni Shibing'in kültürel bir simgesi haline geldi ve bayramlarda çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.