Şi Cinping'den Küresel Güney Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şi Cinping'den Küresel Güney Çağrısı

Şi, Endonezya'dan gelişmekte olan ülkelerle küresel yönetimi daha adil hale getirmek için işbirliği istedi.

09.11.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya, küresel yönetimi "daha adil ve akılcı" hale getirmek için "Küresel Güney" olarak anılan gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasaların oluşturduğu Batı dışı dünyaya öncülük etme çağrısında bulundu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, ülkesini ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Görüşmede, Çin ve Endonezya'nın büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler ve "Küresel Güney"in başat üyeleri olduğunu ifade eden Şi, "Asya değerleri" olarak adlandırdığı barış, işbirliği, kapsayıcılık ve bütünleşmeyi birlikte teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, "Çin ve Endonezya, 'Küresel Güney'in dayanışmasına kendini geliştirmesine öncülük ederek, küresel yönetimin daha adil ve akılcı yönde gelişimini teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

"Bağlantısız dış politika"

Konuk Devlet Başkanı Prabowo da Endonezya'nın "bağlantısız dış politikayı" sürdüreceğini ve üçüncü taraflara karşı herhangi bir askeri ittifak veya gruplaşmaya katılmayacağını belirtti.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesine liderlik eden Prabowo, Orta Doğu'da devam eden savaştaki adil ve hakkaniyetli tutumu için Çin'e teşekkür etti.

İki ülke lideri dijital ekonomi ve ileri teknolojili imalat alanlarında ekonomik işbirliğini geliştirme ve Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bağlantısallığı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

İlk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı

Endonezya'da 20 Ekim'de yemin ederek görevine başlayan Prabowo, ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı.

Prabowo'nun, ülkenin "bağlantısız dış politika" anlayışına uygun olarak, sonraki dış ziyaretindeki adresi Çin'in küresel rakibi ABD olacak. Endonezyalı liderin ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra seçilmiş Başkan Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor.

Prabowo, Endonezya'nın BRICS'e katılımını uygun görmeyen önceki selefi Joko Widodo'nun aksine, ülkesinin gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu bloka üye olmasına sıcak bakıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Teknoloji, Endonezya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping'den Küresel Güney Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 21:33:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şi Cinping'den Küresel Güney Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.