Şi Cinping'den Küresel Güney Çağrısı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'ya, küresel yönetimi "daha adil ve akılcı" hale getirmek için "Küresel Güney" olarak anılan gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasaların oluşturduğu Batı dışı dünyaya öncülük etme çağrısında bulundu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, ülkesini ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Görüşmede, Çin ve Endonezya'nın büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler ve "Küresel Güney"in başat üyeleri olduğunu ifade eden Şi, "Asya değerleri" olarak adlandırdığı barış, işbirliği, kapsayıcılık ve bütünleşmeyi birlikte teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, "Çin ve Endonezya, 'Küresel Güney'in dayanışmasına kendini geliştirmesine öncülük ederek, küresel yönetimin daha adil ve akılcı yönde gelişimini teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

"Bağlantısız dış politika"

Konuk Devlet Başkanı Prabowo da Endonezya'nın "bağlantısız dış politikayı" sürdüreceğini ve üçüncü taraflara karşı herhangi bir askeri ittifak veya gruplaşmaya katılmayacağını belirtti.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesine liderlik eden Prabowo, Orta Doğu'da devam eden savaştaki adil ve hakkaniyetli tutumu için Çin'e teşekkür etti.

İki ülke lideri dijital ekonomi ve ileri teknolojili imalat alanlarında ekonomik işbirliğini geliştirme ve Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bağlantısallığı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

İlk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı

Endonezya'da 20 Ekim'de yemin ederek görevine başlayan Prabowo, ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı.

Prabowo'nun, ülkenin "bağlantısız dış politika" anlayışına uygun olarak, sonraki dış ziyaretindeki adresi Çin'in küresel rakibi ABD olacak. Endonezyalı liderin ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra seçilmiş Başkan Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor.

Prabowo, Endonezya'nın BRICS'e katılımını uygun görmeyen önceki selefi Joko Widodo'nun aksine, ülkesinin gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu bloka üye olmasına sıcak bakıyor.