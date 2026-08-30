Şi Cinping'e 'Batay' Hediyesi

Kırgızistan'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi maskotu kar parsı "Batay" hediye olarak verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, resmi ziyarette bulunmak ve 1 Eylül'deki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Başkentteki Uluslararası Manas Havaalanı'nda Şi ve eşi Peng Liyuan'ı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı.

Karşılamada konuklara Kırgız misafirperverliğinin simgesi olan geleneksel börek ve bal ikram edildi.

Mevkidaşı Şi'yi uçağın merdiveninde karşılayan Caparov, "Hoş geldiniz. Sizi evimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz, ziyaretiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Şi, Kırgızistan'da göçebe kültürüyle karşılandı

Havalimanında kurulan keçe çadırlar, atlılar, okçular, köpek ve kartal avcıları ile göçebe kültürünün zenginlikleri sergilendi. Askeri bando ve komuz eşliğinde yapılan canlı performansların yanı sıra folklor ekibi ile çocuk korosu Kırgızca ve Çince eserler sundu.

Karşılama töreninde Şi ve eşine, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi maskotu olan kar parsı "Batay" takdim edildi. Ülkenin ulusal sembolü olan kar parsını temsil eden maskot, gücü, özgürlüğü ve sarsılmaz duruşu simgeliyor. İsmindeki "Ba" kelimesi leopar, "Tay" eki ise destek anlamını taşıyor.

Dev boyutlardaki "Batay" anıtları, havaalanı çevresine ve Ala-Too Meydanı ile Bişkek Arena Stadyumu gibi kentin simge noktalarına yerleştirildi.

Şi, 31 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Caparov ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, aynı gün Bişkek Arena Stadyumu'nda 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak.