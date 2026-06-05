Şi Cinping, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Şi Cinping, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

05.06.2026 05:52
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 8-9 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, gelecek hafta Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi'nin, Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi (WPK) Genel Sekreteri Kim Jong-un'un davetiyle 8-9 Haziran tarihlerinde ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi'nin, ziyarette mevkidaşı Kim ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Çin ve Kuzey Kore; Vietnam, Laos ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Kuzey Kore lideri, geçen yıl Pekin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Şi'nin törende, en önde Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, WPK'nın şubatta yapılan 9. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da nisan ayında Pyongyang'a ziyarette bulunmuş, mevkidaşı Choe Son-hui'nin görüşmesinin yanı sıra Kim tarafından da kabul edilmişti.

Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi

Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Trump'ın ziyaretinde ABD ve Çin liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını belirtmiş, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

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