Şi Cinping, Lula'yı tebrik etti, ilişkinin Küresel Güney'e model olduğunu vurguladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya'da yeniden devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva'ya tebrik mesajı yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, Şi, mesajında, Lula'nın Çin-Brezilya ilişkilerinin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu, iki ülke arasında, "daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceği paylaşan Çin-Brezilya topluluğunu" oluşturmak üzere yakın iletişimi sürdürdüklerini belirtti.

İkili ilişkilerin, küresel, stratejik ve uzun dönemli öneminin giderek belirginleştiğini ifade eden Şi, bu ilişkinin "Küresel Güney" ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğine model oluşturduğunu vurguladı.

Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula da Silva, yeniden devlet başkanı seçilmişti.

2003-2011 yıllarında ve 2023'ten bu yana devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, iktidarı döneminde Pekin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye özel önem vermiş; Çin, 2009'dan itibaren Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı haline gelmişti.

Brezilya, Çin'e başta demir cevheri olmak üzere büyük miktarda ham madde ve tarım ürünü ihraç ediyor.

İki ülke, gelişmekte olan büyük nüfuslu ülkelerin oluşturduğu BRICS örgütü içinde çok taraflı işbirliğini sürdürüyor.