Sibel Küçükoğlu, Eşinin Mesleğini Devraldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Sibel Küçükoğlu, rahatsızlanan eşinin ayakkabı boyacılığı mesleğini devraldı.

İlçeye bağlı Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan Küçükoğlu, rahatsızlığından dolayı eşi mesleğini yapamayınca ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı.

Küçükoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları olmadığını söyledi.

Eşinin hasta olduğunu belirten Küçükoğlu, "Evimizin geçimini sürdürmek için eşimden öğrendiğim ayakkabı boyacılığını yapmaya başladım. Elimden başka bir iş gelmedi. Nallıhan küçük bir ilçe, herkes herkesi tanır. Bu mesleği yaparken fazla zorluk çekmiyorum." dedi.