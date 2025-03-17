Sibel Suiçmez, Erzincan'daki Duruşmayı Eleştirdi - Son Dakika
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Sibel Suiçmez, Erzincan'daki Duruşmayı Eleştirdi

CHP'li Suiçmez, Erzincan'daki mahkemede yaşanan tercüman ve salon skandallarını kınadı.

17.03.2025 18:45
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(ERZİNCAN) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Adalet Sarayı yapılmasıyla ya da yazılmasıyla adalet bu ülkede gerçekleşmiyor. Adaletin gerçekleşmesi için ilk önce yapılması gereken adil bir yargılamanın yapılacağı mekanların sağlanması ve buna uygun bir yargılanmanın yapılmasıdır. O nedenle bugün burada Erzincan'da mahkeme sınıfta kalmıştır, sürecin takipçisi olacağız" dedi. Suiçmez, "hem duruşma salonu hem de tercüman skandalı" yaşandığını söyledi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Erzincan'da İliç davası duruşmasını izledi. Duruşmada yaşanan sorunlarla ilgili Adalet Sarayı önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Suiçmez, şunları kaydetti:

"İliç davası bugün başladı, devam ediyor. Mahkeme heyeti 20 dakikalık ara verdi, tartışma üzerine. Şimdi tekrar Kanadalı mühendisin ifade vermesi devam ediyor. Soru soruyorlar ancak burada bugün hem bir salon yönünden bir skandal yaşıyoruz, bir de tercüman skandalı yaşıyoruz. Çok önemli bir konu, teknik konu. Hem hukuk dilini bilen hem de teknik anlamda İngilizceyi bilen bir tercüman olması gerekirken karşımıza şaka gibi Türkçeyi dahi tam bilmeyen bir tercüman çıktı. Bu durumda yargılama devam ediyor. Ben orada da söylediğim gibi yargılamanın hemen kesilmesi ve duruşmanın daha uygun koşullarda yapılacağı bir salona alınması ve hem hukuk dilini ve teknik dili bilen bir tercümanla yargılamaya devam edilmesi gerekiyorken bunun yapılmaması adil yargılanma hakkının da ihlaline sebep olacaktır.

Burada mağdur aileler bir kez daha mağdur edilmektedir. Dolayısıyla sadece Adalet Sarayı yapılmasıyla ya da yazılmasıyla adalet bu ülkede gerçekleşmiyor. Adaletin gerçekleşmesi için ilk önce yapılması gereken adil bir yargılamanın yapılacağı mekanların sağlanması ve buna uygun bir yargılanmanın yapılmasıdır. O nedenle bugün burada Erzincan'da mahkeme sınıfta kalmıştır, sürecin takipçisi olacağız. CHP olarak geniş katılımlı bir şekilde heyetimizle takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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