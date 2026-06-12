Siber Dolandırıcılara Operasyon

Başkentte siber suçlar polisince düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan haklarında 68 yıl 6 ay ve 43 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçlardan arananların yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu siber dolandırıcılık suçundan hakkında 48 aranma kaydı ve 68 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A. ile 22 aranma kaydı ve 43 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası olan K.Ç.K'nin adresleri belirlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla, hükümlüler saklandıkları adreslerde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, polis baskını olması ihtimaline karşı kaçma düzeneği oluşturulduğu belirlendi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

2 hükümlünün, çok sayıda vatandaşı siber dolandırıcılık yöntemiyle mağdur ettiği öğrenildi.