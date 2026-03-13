Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheliden 18'i tutuklandı, 7'sine adli kontrol.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yaparak birçok kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 7'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Operasyon

Polis ekipleri, 10 Martta Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalanmış, şüphelilerin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğu tespit edilmişti.

Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişek ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:29:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.