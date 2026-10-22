Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet'te PHP kontrollerinin tamamlandığını bildirdi - Son Dakika
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Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet'te PHP kontrollerinin tamamlandığını bildirdi

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Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet'te PHP açıklarına yönelik güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve sorun bulunmadığını bildirdi. 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren sistemde hizmetler güvenli sürerken, kurumlara PHP güncellemelerini uygulama çağrısı yinelendi.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP yazılımında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin e-Devlet Kapısı'nda gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunan e-Devlet Kapısı'nda, kişisel verilerin korunması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrolleriyle olası riskler takip ediliyor. Kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor.

Kurumlara güvenlik güncellemesi çağrısı

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli yazılım sürümlerine geçmeleri çağrısını yineledi.

Özellikle güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve güncellemelerin gecikmeksizin yapılmasının önemine işaret edildi.

Başkanlığın, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordinasyon içerisinde ulusal ölçekte güvenlik taramalarını ve teknik takip çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, dün PHP yazılımında "PHP2Shell" olarak adlandırılan kritik güvenlik açıklarına karşı ulusal ölçekte taramalar başlatıldığını duyurmuş, ilgili kurum ve kuruluşlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Siber Güvenlik BaşkanlığıTeknolojiE-DevletGüvenlikGüncelSon Dakika

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