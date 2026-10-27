Siber Güvenlik Kurulu Dijital Egemenlik Stratejisi kararlarının uygulanmasına karar verdi

Siber Güvenlik Kurulu Dijital Egemenlik Stratejisi kararlarının uygulanmasına karar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Kurulu, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların hayata geçirilmesini kararlaştırdı. Kararların uygulanması ilgili kurumlarca gerçekleştirilecek.
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı
Kaynak: AA
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