Siber Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Siber Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Siber Güvenlik Toplantısı Yapıldı
20.07.2026 20:25
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İçişleri Bakanı Çiftçi, siber suçlarla mücadele ve yeni stratejileri ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siber Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Siber Güvenlik Toplantısı'nda, siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileri ile kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasite ele alındı.

Toplantıda, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, "Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir. Suç örgütleri, internet teknolojilerini ve yapay zekayı bir silah olarak kullanmakta, küresel düzeyde şebekeler kurmakta ve anlık olarak yöntemlerini değiştirebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz 'sıfır tolerans' anlayışından taviz vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin dijital izini sürecek, suç örgütlerinin finansal damarlarını siber dünyada da kurutacak ve dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz."

Çiftçi, tarihten ve medeniyetten aldıkları güçle vatan toprağının her karışını korudukları gibi siber dünyada da milletin huzurunu aynı kararlılıkla koruyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siber Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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