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Siber Güvenlik Zirvesi Yapılacak

TBD, 12 Haziran'da siber güvenlik konularını tartışmak için zirve düzenleyecek.

20.05.2025 13:08
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(ANKARA) - Türkiye Bilişim Derneği, "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla 8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi düzenleyecek. TBD Genel Başkanı Kenan Altınsaat, "Zirvede, tüm paydaşların katılımıyla ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususlar, insan, süreç, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği'nce, "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla düzenlenecek 8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, 12 Haziran'da, BTK Ana Konferans Salonunda düzenlenecek.

Zirvede, ülkelerin savunmasını ve güvenliğini tehdit eden "Kritik Altyapılar ve Siber Savunma" ile ilgili iki önemli oturum yapılacak. "Kritik Altyapılarda Sessiz Savaş: Dijital Saldırılar, Fiziksel Etkiler, Yapay Zekanın Getirdiği Tehditler" oturumunda; dijital saldırıların fiziksel sistemlere nasıl zarar verdiği, yapay zekanın bu tehditleri nasıl güçlendirdiği, kurumların ve devletlerin "sessiz savaş"a ne kadar hazırlıklı olduğu, kritik altyapılar için yeni nesil güvenlik yaklaşımların nasıl olması gerektiği gibi konular masaya yatırılacak.

"Siber Savunmada Yerlileşme: Sorunlar ve Fırsatlar Girişimci, Yatırımcı ve Kamu Perspektifiyle Kritik Bir Yolculuk" oturumunda ise yerli ürün ve çözümlerde sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik, kamunun destek ve regülasyon rolü, yatırımcının bakış açısıyla pazar büyüklüğü ve riskler, girişimciler için yerli pazarda tutunma ve globalleşme dinamikleri, konunun uzmanları ile tartışılacak.

Türkiye Bilişim Derneği'nden yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerinde, siber güvenlik farkındalığı yaratmak amacıyla 8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nin düzenlendiği belirtilerek, Zirve'de konusunda uzman kamu ve özel sektör temsilcileri, akademi dünyasının bir araya geleceği aktarıldı.

"Dijital teknolojiler, güvenlik tanımını kökten değiştirdi"

TBD Genel Başkanı Kenan Altınsaat de dijital teknolojilerin gelişiminin, ekonomik ve sosyal hayatın yanında, güvenlik tanımı ve kavramlarını da kökten değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın dijital dönüşümleri sonucu artan dijital hizmetleri, siber saldırganların hedefi konumuna gelmiş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder konuma ulaşmıştır. Bulut bilişim başta olmak üzere uç bilişim, üretken yapay zeka, derin öğrenme, makine öğretisi, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) saldırı yüzeylerinin genişlemesine ve saldırı vektörlerinin de daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Toplumun tüm katmanlarında siber güvenlik farkındalığı yaratmak, yerli ve milli siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerini geliştirmek ve geliştirilen söz konusu özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımını arttırmak çok daha önemli hale gelmiştir.

Enerji, ulaşım, finans, iletişim ve sağlık gibi kritik altyapılar; görünmeyen ama derin etkiler yaratan bir savaşın tam ortasında. Siber saldırılar artık yalnızca dijital sistemleri hedef almıyor, fiziksel altyapıları felç ediyor, şehirleri durduruyor, hayatı sekteye uğratıyor. Bu savaşın yeni silahlarından biri ise yapay zeka. Yapay zeka destekli siber saldırılar, kurumların savunma reflekslerini test ediyor ve güvenlik stratejilerinin kökten yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Siber tehditlerin hızla çeşitlendiği ve dijital bağımsızlığın stratejik önem kazandığı günümüzde, siber savunmada yerlileşme artık sadece bir tercih değil, ulusal güvenliğin temel bileşeni. 8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde, tüm paydaşların katılımıyla ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususlar, insan, süreç, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Zirve sonrasında hazırlanacak sonuç raporu ilgili paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA

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