Siber Suç Operasyonları: 44 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde siber suçlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 6 il merkezli toplam 21 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakaladığını açıkladı. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.