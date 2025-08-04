İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde siber suçlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 6 il merkezli toplam 21 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakaladığını açıkladı. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Siber Suç Operasyonları: 44 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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