Siber Suç Operasyonlarında 409 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonlarında 409 Gözaltı

28.06.2026 12:29
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İçişleri Bakanlığı, 6 günde düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince son 6 günde 29 il merkezli siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 zanlıdan 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak kişileri dolandırdıkları ve mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suç Operasyonlarında 409 Gözaltı - Son Dakika

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