Siber Suç Operasyonu: 144 Yakalama, 89 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda, 144 şüphelinin yakalandığını, 89'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik jandarma tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik yürütülen operasyonda, banka hesaplarında 8,3 milyar TL'lik hareketlilik bulunan 144 şüpheli yakalandı. Ekiplerin aramalarında, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 89'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin haklarında; internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vermek, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, kişisel bilgileri ele geçirmek ve mağdurların banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarmak suçlarından soruşturma başlatıldı.