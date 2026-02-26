Siber Suç Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
Siber Suç Operasyonu: 17 Tutuklama

Siber Suç Operasyonu: 17 Tutuklama
26.02.2026 14:10
Adana merkezli operasyonlarda 19 şüpheliden 17'si tutuklandı, dolandırıcılık suçuna yönelik.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da 'Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin, sanal medya hesapları ile sanal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları, 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 konut, 10 araç, 17 arsa ile 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konuldu.

Kaynak: DHA

