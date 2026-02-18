Siber Suçlar Semineri Şırnak'ta Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Suçlar Semineri Şırnak'ta Düzenlendi

18.02.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen seminerde siber suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Siber Suçlar ve Dolandırıcılık Yöntemleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminer, Şırnak İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcılar Şeymanur Arslan ve Ali Akdağ'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerlerde öğrencilere siber suçlar ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapıldı.

Arslan, banka hesabı kiralama yöntemiyle dolandırıcıların özellikle gençlere sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden ulaştığını belirterek, gerekli güven sağlandıktan sonra banka hesabı, banka kartı ve mobil bankacılık bilgilerini temin eden şüphelilerin, bu hesaplar üzerinden suç gelirlerini aktardığını söyledi.

Banka hesabı sahiplerinin bu durumda ciddi adli sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Arslan, internet alışverişi dolandırıcılığı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve burs vaatleri, sosyal medya üzerinden kurulan sahte arkadaşlıklar ile araç kiralama ve sigorta işlemleri adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Arslan ayrıca kişisel verilerin korunmasının önemine değinerek banka hesap ve kimlik bilgilerinin paylaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı Akdağ ise internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, oltalama (phishing) yöntemleri, sahte internet siteleri ve mobil bankacılık dolandırıcılığı hakkında bilgiledirme yaptı.

Banka hesabı kiralama veya hesap kullandırma eylemlerinin suç teşkil ettiğini belirten Akdağ, bu hesapların yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin transferinde kullanılabildiğini, bu durumda ilk şüphelinin hesap sahibi olabileceğini söyledi.

Akdağ, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin mevzuat kapsamında hapis ve adli para cezalarının öngörüldüğünü hatırlatarak, bu tür eylemlerin hesapların bloke edilmesine, adli soruşturmaya ve adli sicil kaydına yol açabileceğini ifade etti.

Seminer sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suçlar Semineri Şırnak'ta Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler “Helal olsun“ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:37:27. #7.11#
SON DAKİKA: Siber Suçlar Semineri Şırnak'ta Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.