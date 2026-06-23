Siber Suçlarla Mücadelede 193 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Suçlarla Mücadelede 193 Gözaltı

Siber Suçlarla Mücadelede 193 Gözaltı
23.06.2026 13:03
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 20 ildeki operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını ve 78'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 5 günde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 20 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı ve 78'i tutuklandı. Şüphelilerden 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

'SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suçlarla Mücadelede 193 Gözaltı - Son Dakika

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