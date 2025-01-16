Siberağ-15 Operasyonu: 18 Tutuklama

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-15" operasyonları sonucu hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, "Siberağ-15" operasyonlarında 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu. Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu. 9 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Siberağ-15' operasyonlarında; hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 'reklam izle para kazan' reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu; çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi."