'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 16 ilde düzenlenen 'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'yasa dışı bahis', 'suç gelirini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik Antalya merkezli 16 ilde 'Sibergöz-14' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, Antalya, İstanbul ve Mersin'de yapılan takip ve izleme çalışmalarıyla 18 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği 20 ofis tespit edildi. Organizasyonda tespit edilen şüphelilerle ilgili MASAK'la koordine kurularak, hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde, şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1,5 milyar lira işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerleri, kripto varlıklara dönüştürerek, sahibi veya ortağı oldukları oto galeriler üzerinden oto alım satımı yaparak ve akrabaları, güvendikleri kişiler üzerinden taşınır/taşınmaz mal alım satımları yaparak akladıkları tespit edildi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 120 şüpheli yakalandı. 80 otomobil, 10 motosiklet, 19 villa daire, 8 arsa olmak üzere toplam 242 milyon lira değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığı, 2 kiralık kasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 10 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile çok miktarda dijital materyale el konuldu.Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.