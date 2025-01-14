VLADİVOSTOK, 14 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Primorye'de bir kişi Sibirya kaplanı saldırısında hayatını kaybetti.
Primorye Ormancılık, Çevre Koruma, Yaban Hayatı ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Philipp Shutov, Rusya'nın TASS haber ajansına yaptığı videolu açıklamada, olayın Vladivostok'un yaklaşık 480 kilometre kuzeydoğusundaki Dalnerechenski ilçesine bağlı Zimniki köyü yakınlarında meydana geldiğini söyledi.
Shutov, "Polis ve av denetim uzmanları şu anda bölgede çalışıyor" dedi.
Nüfusu yaklaşık 750 olan Sibirya kaplanı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde, 'Nesli Tükenmekte Olanlar' kategorisinde yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Sibirya Kaplanı Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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