ÇEKİM TARİHİ: 9 Haziran 2024
1. Sibirya Kaplan Parkı'nda "zongzi" hazırlayan görevlilerin çeşitli görüntüleri
2. Özel "zongzi"yi yiyen Sibirya kaplanı yavrularının çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeydoğusundaki Sibirya kaplanı yavruları ülke genelinde kutlanan Ejderha Teknesi Festivali münasebetiyle geleneksel bir Çin yemeği olan "zongzi" ziyafeti çekti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Sibirya Kaplanı Yavruları Ejderha Teknesi Festivali'nde Zongzi Ziyafeti Çekti - Son Dakika
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