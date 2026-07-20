Sıcak Çarpmasına Dikkat!

İZMİR Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Caner Sağlam, sıcak çarpmasının halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtilerle başlayıp bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğini belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların sıcak havalarda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İzmir Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Caner Sağlam, yaz aylarında uzun süre sıcağa maruz kalan veya sıcak havalarda uzun süre yüksek egzersiz yapan kişilerin sıcak çarpmasına maruz kalabileceğini belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların risk altında olduğunu söyledi. Sıcak çarpmasının bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Sağlam, "Hastalar genellikle halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, bazen bilinç kaybına varan semptomlarla karşımıza gelebiliyor. Bu dönemde özellikle kronik hastalığı olan yaşlı hastaların mümkün olduğunca çok dışarı çıkmamasını önermekteyiz. Çıktığı zaman pamuklu ve bol elbiseler kullanmasını tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca şapka ve güneş kremi kullanmalı ve vücut ısısını dengeleyecek şekilde bol sıvı tüketilmelidir. Özellikle bu dönemde çay, kahve ya da alkol içerikli içeceklerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü vücut suyunu kaybına neden olarak sıcak çarpmasını kolaylaştırabiliyor" dedi.

'YAZ AYLARIN İHTİYACA GÖRE 3-4 LİTRE SIVI TÜKETİLEBİLİR'

Sıcak çarpması sonrası kişilerde bilinç bulanıklığı, uyuklama eğilimi bazen nöbet ya da bayılma şikayeti olduğunda hızlı bir şekilde bir hekime ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Sağlam, "Ölüm gelişebilir, o yüzden erken müdahale önemlidir. Ancak halsizlik, baş ağrısı, bulantı ya da hafif vücut yüksekliğin şikayeti varsa kişi evinde de bol sıvı tüketerek, vücut ısısını dengeleyecek şekilde ılık bir duş alarak ya da ıslak bezlerle boyun, kasık ve koltuk altı bölgesine nemlendirerek etkileri azaltılabilir. Semptomlar yok olmaya başlarsa hekime gelmelerine gerek kalmayabilir. Ortalama yetişkin bir insanın günlük 2-3 litrelik sıvı tüketmesi gerekirken özellikle yaz döneminde, terlemenin çok olduğu ve sıvı kaybının çok olduğu dönemde bu miktarı ihtiyaca göre 3-4 litreye kadar çıkarabilir" diye konuştu.