Sıcak Hava Nedeniyle Havuzlar Dolup Taştı - Son Dakika
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Sıcak Hava Nedeniyle Havuzlar Dolup Taştı

Malatya'da artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar park, bahçe, mesire alanı ve yüzme havuzlarına akın etti. Sıcaktan bunalan Malatyalılar, havuzlarda serinlemek için tercihlerini kullanırken, bazıları da aileleriyle birlikte mesire alanlarını tercih etti. Havuzlarda oluşan yoğunluk işletme sahiplerini memnun etti. Uzmanlar, yüksek sıcaklık nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini uyarıyor.

01.07.2024 17:39
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Sıcak hava bunalttı, havuzlar doldu

MALATYA - Malatya'da vatandaşlar sıcaktan korunmak için park, bahçe, mesire alanı ve yüzme havuzlarına akın etti.

Malatya'da, artan hava sıcaklığının ardından vatandaşlar havuz, mesire alanları ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Artan sıcaktan bunalan Malatyalılar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları havuzları tercih ederken bazıları da aileleri ile birlikte mesire alanlarının yolunu tuttu.

Yüksek sıcaklığın bunalttığı kentte temiz ve düzenli bir ortamda spor yapıp keyifli anlar yaşamak isteyen çocuklar ve yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği havuzlarda oluşan yoğunluk işletme sahiplerini memnun etti.

Bir süre daha etkili olması beklenen yüksek sıcaklık konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar da saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcak Hava Nedeniyle Havuzlar Dolup Taştı - Son Dakika

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