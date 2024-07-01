Sıcak Hava Nedeniyle Havuzlar Dolup Taştı

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Sıcak hava bunalttı, havuzlar doldu

MALATYA - Malatya'da vatandaşlar sıcaktan korunmak için park, bahçe, mesire alanı ve yüzme havuzlarına akın etti.

Malatya'da, artan hava sıcaklığının ardından vatandaşlar havuz, mesire alanları ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Artan sıcaktan bunalan Malatyalılar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları havuzları tercih ederken bazıları da aileleri ile birlikte mesire alanlarının yolunu tuttu.

Yüksek sıcaklığın bunalttığı kentte temiz ve düzenli bir ortamda spor yapıp keyifli anlar yaşamak isteyen çocuklar ve yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği havuzlarda oluşan yoğunluk işletme sahiplerini memnun etti.

Bir süre daha etkili olması beklenen yüksek sıcaklık konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar da saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti.