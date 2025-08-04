Sıcak Hava Rekorları: 6 İlde 40 Dereceyi Geçti

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün öğleye kadar 6 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yeni haftanın ilk gününde öğleye kadar en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43,7 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu 43,2 dereceyle Siirt'in Kurtalan, 41,6 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçeleri takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Şırnak, Cizre 43,7 Siirt, Kurtalan 43,2 Diyarbakır, Bismil 41,6 Batman, Hasankeyf 40,8 Mardin, Nusaybin 40,7 Elazığ, Keban 40,1

Kaynak: AA