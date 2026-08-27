Sıcak Havada Çocuklara Su Sürprizi - Son Dakika
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Sıcak Havada Çocuklara Su Sürprizi

Sıcak Havada Çocuklara Su Sürprizi
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Mardin'de muhtar, çocukları serinletmek için tankerle su püskürttü. Eğlenceli anlar görüntülendi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, muhtarın tankerle üzerlerine püskürttüğü suyla serinledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için mahalle muhtarından yardım istedi. Daha önce yangın söndürme ve acil sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere kendi imkanlarıyla su tankeri satın alan mahalle muhtarı Abdurrahman Çimen, çocukların isteğini kırmayarak tankerle mahalle parkına gitti. Çimen, parkta bulunan çocukların üzerine tankerde bulunan temiz suyu püskürterek serinletti. Çocukların su altında eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Havada Çocuklara Su Sürprizi - Son Dakika

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