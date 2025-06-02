Sıcak Havalarda Serinleme Yöntemleri

Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı Diyarbakır ve Batman'da sıcaktan bunalanlar, süs havuzu ile gölete girerek serinlemeye çalıştı.

Diyarbakır'da çocuklar, etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Bazı çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna atladı, havuzdan çıkanlar beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan 15 yaşındaki Mevlüt Kaplan, son günlerde artan sıcaklardan dolayı parktaki süs havuzunda serinlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Kaplan, "Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz. Sıcak olduğu için burada serinliyoruz." dedi.

Yekta Erdal (13) da havanın ısındığını ve bu nedenle parktaki havuza girerek serinlendiklerini ifade ederek, "Diyarbakır sıcak, biz de arkadaşlarla burada yüzüp eğleniyoruz. Havuzdan çıktıktan sonra burada oturuyoruz, güneşlenip tekrar suya giriyoruz." şeklinde konuştu.

Batman

Batman'da tarlada çalışan ve kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek amacıyla doğal kaynak suyuyla beslenen gölete girmek için merkeze bağlı Soğuksu köyüne geliyor.

Vatandaşlar, burada suya girerek hem serinliyor hem de zaman geçiriyor.

Balpınar beldesine bağlı Yeniköy köyünde çiftçilik yapan Yunus Badakol, AA muhabirine, 20 dekarlık tarlasında karpuz, fasulye ve kavun yetiştirdiğini söyledi.

Tarlada yabani ot temizliği yaptığını belirten Badakol, "Hava çok sıcak ama çalışmak zorundayız. Üretimimizi sürdürüyoruz. Tarlada öğlene kadar çalıştıktan sonra göle girip serinliyorum. Bir iki saat suda serinledikten sonra tekrar işimizin başına geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinden gelen Bilal Ay da kent merkezinde sıcaklığı çok daha fazla hissettiklerini belirterek, serinlemek için arkadaşlarıyla yüzmeye geldiklerini söyledi.