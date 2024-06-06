Sıcak Havayı Gören Halk Plajına Akın Etti - Son Dakika
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Sıcak Havayı Gören Halk Plajına Akın Etti

Zonguldak'ta sezonun açılmamasına rağmen yüzlerce kişi halk plajı olan Kapuz Plajı'na akın etti. Hava sıcaklıklarının 27 dereceye göstermesinin ardından vatandaşlar denize girerek ve güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Yoğun kalabalık dikkat çekerken, tesis görevlisi sezona hazır olduklarını belirtti.

06.06.2024 12:26
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Sıcak havayı gören halk plajına akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sezonun açılmamasına rağmen yüzlerce kişi halk plajı olan Kapuz Plajı'na akın etti.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye göstermesinin ardından sıcaktan bulunulan vatandaşlar halk plajı halk Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Öte yandan sezonun açılmamasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yoğun kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Tesis görevlisi Murat Kılıç, "Yoğunluk var. Sezon açıldığında da bu şekilde yoğunluk olmasını bekliyoruz. Sezon açılmamasına rağmen. Bu hafta hava çok güneşli olduğundan bin kişiyi bin beş yüz kişiyi buldu. Bayramda çok kalabalık olacak. Sezona hazırız. Cuma günü sezonu açıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcak Havayı Gören Halk Plajına Akın Etti - Son Dakika

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