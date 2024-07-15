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Sıcak yaz günlerinde yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları sıcak yaz günlerinde yiyecek aramak için indikleri Afyonkarahisar'daki yaylalarda dron ile görüntülendi.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesindeki Yapraklı Yaylası'nda dron ile görüntülenen yılkı atları sevimlilikleri ile görenleri gülümsetti. Sıcak geçen yaz günlerinde yiyecek aradıkları gözlenen yılkı atı sürüsü ürkeklikleri ile dikkat çekerken, atların sürü halinde gezmeleri ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Atların dronu fark ederek sürekli yer değiştirmeleri ise ürkekliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.