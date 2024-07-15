Sıcak yaz günlerinde yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Sıcak yaz günlerinde yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

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Afyonkarahisar'daki yaylalarda yiyecek aramak için indikleri görülen yılkı atları, dron ile havadan görüntülendi. Ürkeklikleri ve sevimlilikleriyle dikkat çeken atlar, sürü halinde gezerken dronu fark ederek yer değiştirmeleriyle ürkekliklerini sergiledi.

15.07.2024 10:31
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Sıcak yaz günlerinde yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları sıcak yaz günlerinde yiyecek aramak için indikleri Afyonkarahisar'daki yaylalarda dron ile görüntülendi.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesindeki Yapraklı Yaylası'nda dron ile görüntülenen yılkı atları sevimlilikleri ile görenleri gülümsetti. Sıcak geçen yaz günlerinde yiyecek aradıkları gözlenen yılkı atı sürüsü ürkeklikleri ile dikkat çekerken, atların sürü halinde gezmeleri ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Atların dronu fark ederek sürekli yer değiştirmeleri ise ürkekliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sıcak yaz günlerinde yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak yaz günlerinde yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi - Son Dakika

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