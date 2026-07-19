Sıcaklıklar Artıyor, Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağını, bazı kesimlerde ise sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, yurdun diğer kesimlerinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını kaydetti.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağını belirten MGM, artışla birlikte özellikle iç kesimlerde yaz sıcaklıklarının etkisini biraz daha hissedileceğini açıkladı.