Sıcaktan bunalan gençler traktör römorkuna doldurdukları su ile böyle serinledi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan 7 genç traktör römorkuna doldurdukları su içinde serinledi.
İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesinde sıcaktan bunalan 7 genç, traktörün arkasında bağlanan römorka su doldurup serinlediler. Zaman zaman seyir halinde de serinleyen gençleri görenleri hayret ettiler.
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