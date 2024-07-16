Sıcaktan bunalan kargaya su ikramı - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan kargaya su ikramı

Antalya'da yaşayan Gül Uğurel, sıcaktan bunalan bir kargaya bardakla su içirerek ona yardımcı oldu. Bu iç ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Uğurel, karganın omzuna konduğunu ve sanki kendisiyle konuşuyormuş gibi hissettiğini söyledi. Olayın ardından Uğurel, hayvanlar için su koymamız gerektiğini vurguladı.

16.07.2024 21:33
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Sıcaktan bunalıp omzuna konan kargaya bardakla su ikramı

Karga ile kadının iç ısıtan ve tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gül Uğurel: "Sanki benimle konuşuyordu"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Gül Uğurel, sıcaktan bunalıp omzuna konan kargaya bardakla su içirdi. İkilinin arasında iç ısıtan görüntüler tebessüm de ettirdi.

Antalya'da yaşayan Gül Uğurel, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bir arkadaşının işyerini ziyaret etti. Bahçe kısma çıkan Uğurel'in omzuna bir anda karga kondu. Sürekli bağıran karganın sıcaktan bunaldığını fark eden Uğurel, bardakla hayvana su vermeye başladı. Serinleyen karga bir süre sonra uçup giderken, ikili arasında yaşanan o görüntüler hem içleri ısıttı hem de tebessüm ettirdi.

O anları anlatan Gül Uğurel, "Arkadaşlarıma ziyaret için gitmiştim. Bir an omuzuma karga kondu. O gün çok sıcaktı ve su bardakla su verdim. Omuzuma kondu, gezinmeye başladı. Sanki benimle konuşuyordu. Bir ara gözüme gelmeye çalıştı ama bir şey yapmadı. Hiç korkmadım tam tersi sevinmiştim. Sonrasında uçup gitti" dedi.

Antalya'nın sıcaklığına dikkat çeken Uğurel, "Hayvanlar için etrafa su koymalıyız. Onlara yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan kargaya su ikramı - Son Dakika

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