Şiddet Mağduru Kadından Yetkililere Çağrı - Son Dakika
10.05.2026 13:05
Dilek Yiğiter Tunçdoğan, eşi tarafından tehdit altında olduğunu ve elektronik kelepçenin yetersiz kaldığını belirtti.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Uzaklaştırma kararı kapsamında elektronik kelepçe takılan eşi Rıza Tunçdoğan'ın kelepçeyi ikinci kez kırdığını ifade eden Dilek Yiğiter Tunçdoğan, yetkililere seslenerek, "Ben veya kızım öldükten sonra şahsın bulunmasının ve ceza almasının benim için hiç bir önemi yok. Lütfen artık sesimi duyun kızıma ve bana bir zarar gelmeden 20'ye yakın sabıkası olan bir insan gerekli cezaları alsın, elektronik kelepçe bir çözüm değil" dedi.

Dilek Yiğiter Tunçdoğan, 2019 yılında askeri personel olan Rıza Tunçdoğan ile evlendiğini, 2020 yılında bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini ve evliliğinin ilk dönemlerinden itibaren sistematik şiddete maruz kaldığını söyledi. Tunçdoğan, 2023 yılından itibaren eşiyle ayrı yaşamaya başladığını, 2024 yılında boşanma davası açtığını ifade etti.

Tunçdoğan'ın başvurusu üzerine, Ankara 2. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma kararı verildi. Bu kapsamda 28 Ağustos 2025 tarihinde Rıza Tunçdoğan'a elektronik kelepçe takıldı. Mahkeme ayrıca Dilek Yiğiter Tunçdoğan hakkında 6 ay süreyle gizlilik ve koruma kararı verirken, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 3 ay süreyle yakın koruma kararı da tesis etti.

"BENİM VE KIZIMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Yakın koruma süresinin dolmasının ardından koruma kararının devam ettiğini belirten Tunçdoğan, bu süreçte eşinin elektronik kelepçeyi kırarak günlerce firar ettiğini ve yakalanamadığını söyledi. Eşinin son olarak dün elektronik kelepçesini kırdığının Elektronik İzleme Merkezi tarafından haberdar edildiğini ifade eden Tunçdoğan, kendisinin ve kızının can güvenliğinin olmadığını söyledi.

"KIZIMA VE BANA BİR ZARAR GELMEDEN 20'YE YAKIN SABIKASI OLAN BİR İNSAN GEREKLİ CEZALARI ALSIN"

Rıza Tunçdoğan'ın tutuklu yargılanmasını talep eden Tunçdoğan, elektronik kelepçenin bir çözüm olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şahıs şu an kasten yaralama dosyasından dolayı denetim içerisinde ve de hala ihlal yapmaya devam ediyor. MERNİS adresi yok. Emniyet güçlerine sahte adres belirtiyor ve tebligatların yapılmamasını sağlayıp cezaların kesinleşmesini engelliyor. 19 gün hapis cezası bulunmakta. Dün elektronik kelepçeyi kırmış. Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamasında derdest dosyaları bulunuyor. Buna rağmen ciddi bir yaptırım uygulanmıyor. Ben veya kızım öldükten sonra şahsın bulunmasının ve ceza almasının benim için hiç bir önemi yok. Sayın Adalet Bakanımıza, Ankara ve Adapazarı Sakarya Akyazı Emniyeti'ne sesleniyorum, lütfen artık gereken yapılsın, tutuklu yargılanma sürecine geçilsin. İhlal yaptığı halde bir yakalama, tutuklama veya caydırıcı bir yaptırım yok. Lütfen artık sesimi duyun kızıma ve bana bir zarar gelmeden 20'ye yakın sabıkası olan bir insan gerekli cezaları alsın. Lütfen sesimi duyun kelepçe bir çözüm değil."

Kaynak: ANKA

