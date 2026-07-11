Side Antik Kenti: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası - Son Dakika
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Side Antik Kenti: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası

11.07.2026 11:21
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Manavgat'taki Side Antik Kenti, tarihi kalıntıları ve gece müzeciliği ile ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti'ne gelen ziyaretçiler, tarihi dokunun yanı sıra doğal güzellikleri de görme şansı yakalıyor.

Antik dönemde Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side'de, tiyatro, agora, termal hamam, antik liman, tapınaklar, anıtsal çeşmesi ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandırıldığı Side'de geçmişin izleri ortaya çıkarılırken bir yandan da turizm faaliyetleri sürdürülüyor.

Antik kent, tarihi kalıntıların arasından yürüyerek denizi izleme şansı yakalayan ziyaretçilerine eşsiz gün batımı manzarası ile farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

Gece müzeciliğiyle turistlerin uğrak adresi oldu

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da ışıklandırılmasıyla gece ziyaret edilebilen antik kent, gece müzeciliği ile özellikle gün batımı sonrası çok sayıda yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, Side'nin müzeleri, anıtsal çeşmesi, tapınakları ile Türkiye'nin önemli antik kentlerinden olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Side'de önemli çalışmalar imza attıklarını dile getiren Alanyalı, Side'nin içinde yaşamın sürdüğünü, turizm hareketliliği yaşandığını, ticaretin yoğun yapıldığı bir antik kent olduğunu kaydetti.

Eşsiz atmosferi dolayısıyla her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Alanyalı, "Ziyaretçiler hem antik kent deneyimi yaşarken bir taraftan da modern Side'nin içindeki fırsatlardan yararlanabiliyorlar. Gece müzeciliği konsepti yazın çok sıcak olan antik kentler için çok güzel bir fırsat oluşturdu. Ziyaretçiler özellikle yaz aylarında gece geliyorlar. Kenti ziyaret ederken bir taraftan yemeklerini yiyorlar. Bu anlamda birçok antik kentle karşılaştırdığımızda Side çok özel bir kent." dedi.

"3 katlı anıtsal çeşme turistlerin dikkatini çekiyor"

Side'de antik kenti insanların daha rahat ziyaret edebilmesi için anıtsal çeşmenin arkasına karşılama merkezi oluşturduklarını ifade eden Alanyalı, "Ziyaretçiler buradan içeriye girerken panolarla Side'nin nasıl bir kent olduğunu, ne zaman kurulduğunu ve tarihi sürecini görebiliyorlar. Ziyaretçiler ardından antik dünyanın yaklaşık 52 metre genişliği, 25 metreye yakın yüksekliği bulunan çeşmeyi görebiliyor. 3 katlı anıtsal çeşme turistlerin dikkatini çekiyor. Çeşmenin arkasında yaptığımız kazıları da sergilemeye başladık. Çeşmenin ardından görkemli kent kapısını görebiliyorlar. Antik çağda olduğu gibi şimdi de bu kapıdan geçerek antik kente girebiliyoruz. Ziyaretçiler ardından Side Müzesi ile antik hastane binasında oluşturduğumuz müzeyi gezebilirler." diye konuştu.

Antik kentteki tiyatro, gimnazyum, doğu kapısı, tiyatro, Athena ve Apollon tapınağının ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan olduğunu anlatan Alanyalı, özellikle gün batımında eşsiz manzaralar oluştuğunu kaydetti.

İstanbul'dan tatile gelen Esma Bahar, ilk defa bir antik kenti gece gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Antalya'nın antik kentlerini çok sevdiğini dile getiren Bahar, Side'nin gece saatlerinde çok güzel göründüğünü ifade etti.

Durmuş Berk Canseven de Side'nin hem tarihi yapıları hem de çarşısı ile çok güzel olduğunu belirtti.

Antalya sıcağında gündüz saatlerinde antik kentlerin gezmekte zorlandıklarını aktaran Canseven, gece serinliğinde tarihi eserleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Manavgat, Kültür, Turizm, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Side Antik Kenti: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası - Son Dakika

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