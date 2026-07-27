Sidney'de 105 Kilogram Ketamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sidney'de 105 Kilogram Ketamin Ele Geçirildi

Sidney\'de 105 Kilogram Ketamin Ele Geçirildi
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Sidney polisi, kiralık araçta 100 kg'dan fazla ketamin buldu, iki İngiliz vatandaşını gözaltına aldı.

SİDNEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Sidney polisi, kiralık bir araçta 100 kilogramdan fazla ketamin ele geçirdi. Aracı kullanan İngiliz uyruklu bir kadın ve bir erkek gözaltına alındı.

Yeni Güney Galler eyalet polis teşkilatı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgedeki uyuşturucu ticaretine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haziran ayında Sidney'in kuzeyinde bulunan bir dairede ilk olarak 2 kilogram ketamin ele geçirildiği bildirildi.

Polis, daha sonra kentin kuzeyindeki bir otel odasında arama yaparak İngiliz uyruklu 30 yaşında bir erkek ile 23 yaşında bir kadını gözaltına aldı.

İncelemelerin ardından derinleştirilen aramalarda, 30 yaşındaki erkek tarafından kiralandığı belirtilen araçta yaklaşık 105 kilogram ketamin ele geçirildi.

Otel odasında yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonuna, 2.000 Avustralya doları (1.400 ABD doları) nakit paraya ve çeşitli belgelere el konuldu.

Polis merkezine götürülen İngiliz vatandaşlarına, azami cezası müebbet hapis olan büyük ticari miktarda veya daha fazla yasaklı uyuşturucu madde temin etme ile daha hafif bir suç olan mahkemede yargılanmayı gerektirecek miktarda yasaklı uyuşturucu temin etme suçlamaları yöneltildi.

Polis, mahkemede şüphelilerin Avustralya'ya yalnızca yasaklı uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla geldiğinin öne sürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sidney'de 105 Kilogram Ketamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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