Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı

Sidney\'de Köpekbalığı Saldırısı
13.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Sidney kentinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı, durumu ciddi.

SİDNEY, 13 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yeni Güney Galler eyaleti polisi, cumartesi günü yerel saatle 11.15 sularında bir kişinin köpekbalığı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine acil durum ekiplerinin Sidney'in doğusundaki Coogee Plajı'na sevk edildiğini açıkladı.

Acil durum ekipleri gelmeden önce kadının çevredekiler tarafından sudan çıkarıldığı ve kendisine ilk yardım müdahalesi yapıldığı kaydedildi.

Polis, kol ve bacaklarından ağır şekilde yaralanan 30'lu yaşlardaki kadına ilk müdahalede bulundu.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Avustralya, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Silivri operasyonunda çarpıcı detay Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Abdülkerim’in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 10:52:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.