SİDNEY, 7 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki bir plajda köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kadın ağır şekilde yaralandı.
Yeni Güney Galler eyalet polisi, Sidney'in güneyindeki bir plajda meydana gelen saldırıda bacağından ağır yaralanan kadının sudan çıkarıldığını belirtti.
Saldırı, cuma günü öğleden sonra saat 13.30 sularında meydana geldi.
Köpekbalığı saldırısı ihbarı üzerine Sidney şehir merkezinin 50 kilometre güneyindeki Gunyah Plajı'na acil servis ekipleri çağrıldı.
30'lu yaşlarında olduğu düşünülen kadın, ciddi bacak yaralanmaları nedeniyle NSW Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde tedavi altına alındı.
Polis açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.
Son Dakika › Güncel › Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı: Bir Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?