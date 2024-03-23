- Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü
SİDNEY - Avustralya'da Sidney Opera Binası'nın ışıkları iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği çerçevesinde 1 saatliğine kapatıldı.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen "Dünya Saati" etkinliğine Avustralya'da katıldı. Sidney Opera Binası'nın ışıkları iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği çerçevesinde 1 saatliğine kapatıldı. Bu yıl üst üste 18. kez yerel saatle 20.30'da karanlığa bürünen Opera Binası'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Dünya Saati 2007 yılında Avustralya'da başladı ve o zamandan bu yana dünya çapında 190'dan fazla ülkede milyonlarca insanı içine alarak büyüdü. Opera Binası'nın başlangıcından bu yana katılan simge yapılardan biri olmasından gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İnsanlar ve gezegen için sağlıklı bir geleceği güvence altına almak için harekete geçmenin sorumluluğu olduğuna değinilen açıklamada, "Bu nedenle toplum liderliğindeki Dünya Saati'ne katılmak günlük yaşamlarında olumlu adımlar atmaya teşvik etmenin yollarından biridir" denildi.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.
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