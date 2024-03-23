Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü

Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü

Avustralya'da Sidney Opera Binası, her yıl düzenlenen 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında 1 saatliğine kapatılarak iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekildi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen etkinliğe katılan Opera Binası, 18. kez karanlığa bürünerek simge yapılar arasında yer aldığını gösterdi. Açıklamada, insanların ve gezegenin sağlıklı bir geleceği için harekete geçmenin sorumluluğuna vurgu yapılarak, Dünya Saati'ne katılmak ve olumlu adımlar atmaya teşvik etmek önemli olduğu belirtildi.

23.03.2024 22:46  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü

SİDNEY - Avustralya'da Sidney Opera Binası'nın ışıkları iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği çerçevesinde 1 saatliğine kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen "Dünya Saati" etkinliğine Avustralya'da katıldı. Sidney Opera Binası'nın ışıkları iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği çerçevesinde 1 saatliğine kapatıldı. Bu yıl üst üste 18. kez yerel saatle 20.30'da karanlığa bürünen Opera Binası'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Dünya Saati 2007 yılında Avustralya'da başladı ve o zamandan bu yana dünya çapında 190'dan fazla ülkede milyonlarca insanı içine alarak büyüdü. Opera Binası'nın başlangıcından bu yana katılan simge yapılardan biri olmasından gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İnsanlar ve gezegen için sağlıklı bir geleceği güvence altına almak için harekete geçmenin sorumluluğu olduğuna değinilen açıklamada, "Bu nedenle toplum liderliğindeki Dünya Saati'ne katılmak günlük yaşamlarında olumlu adımlar atmaya teşvik etmenin yollarından biridir" denildi.

Kaynak: İHA

Avustralya, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
    23:46 Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

    Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

  • TİKA, Lübnan'da Türkmen kasabasında iftar programı düzenledi
    23:44 TİKA, Lübnan'da Türkmen kasabasında iftar programı düzenledi

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.


23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
22:01 Rusya’da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek Rusya'da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek
20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
19:06 Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı Şovun bir parçası zannetmişler Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı! Şovun bir parçası zannetmişler
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
23:16 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay’daki gerginlik ve Gökhan Zan’ın adaylıktan çekilmesini değerlendirdi, Zan, iddialara cevap verdi TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay'daki gerginlik ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesini değerlendirdi, Zan, iddialara cevap verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
20:03 Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 00:00:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement