Siemens'ten Ege Üniversitesine İhtarname - Son Dakika
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Siemens'ten Ege Üniversitesine İhtarname

Siemens, Ege Üniversitesi'nde tıbbi cihaz ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla ihtarname gönderdi.

13.12.2024 12:00
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(İZMİR) - Alman teknoloji markası Siemens, "tıbbi cihaz alımında usulsüzlük yapıldığını" ileri sürerek, Ege Üniversitesine ihtarname çekti. Türkiye yetkilisi olan şirketin avukatları, yaptıkları başvuruda, "cihaz alım ihalesindeki şartnamenin adrese teslim olduğu" iddia edildi.

Almanya'nın uluslararası teknoloji şirketi Siemens ile Ege Üniversitesi karşı karşıya geldi. Şirketin, Türkiye sorumlusu olan Siemens Healtcare Sağlık A.Ş avukatları, noterden çektikleri ihtarnamede, üniversite hastanesine alıncak tıbbi cihazlar için gerçekleştirilen ihalenin "adrese teslim yapıldığını" ileri sürüldü.

Siemens, Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen "4. grup bilgisayarlı tomografi cihazı" ihalesinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. İhalenin teknik şartnamesinin "belirli bir firmaya göre ayarlandığı" savunulan başvuruda, ihale sürecinde yapılan "zeyilname (düzeltme) işlemi ile birlikte rekabet koşullarının daha da zor hale getirildiği" ifade edildi.  İhale sonuçlanmadan, "farklı marka cihazın getirilerek çalıştırılmaya başlandığı" iddiası da yer aldı. Siemens, "piyasa koşullarının üstünde fahiş bir rakama alım yapıldığını" öne sürerek, konunun Yüksek Öğretim Kurumu'na taşınacağını da bildirdi.

Öte yandan, Ege Üniversite yetkilileri, ANKA Haber Ajansı muhabirinin sorusu üzerine, firmanın iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi, Teknoloji, Siemens, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Ege, Son Dakika

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