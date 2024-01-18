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Sierra Leone Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın yurt dışına çıkmasına izin verdi - Son Dakika
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Sierra Leone Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın yurt dışına çıkmasına izin verdi

Sierra Leone Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın tedavi için yurt dışına çıkmasına izin verdi. Mahkeme, Koroma'nın tıbbi bakım için Nijerya'ya 3 aydan fazla olmamak kaydıyla seyahat edebileceğini belirtti. Koroma, Kasım 2023'te yaşanan darbe girişimi nedeniyle 'vatana ihanet' suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

Sierra Leone Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Koroma\'nın yurt dışına çıkmasına izin verdi
18.01.2024 - 00:13,  Güncelleme: 00:15
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Sierra Leone Yüksek Mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın tedavi için yurt dışına çıkmasına izin verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Freetown'daki Yüksek Mahkeme, avukatların talebi üzerine Koroma'nın tıbbi bakım için yurt dışına çıkmasına izin verilmesini kararlaştırdı.

Yargıç, ev hapsinde tutulan Koroma'nın, duruşmanın 6 Mart'ta görülecek olması dolayısıyla Nijerya'ya 3 aydan fazla olmamak kaydıyla seyahat edebileceğini belirtti.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, yaptığı açıklamada, Koroma'nın tedavi amacıyla yurt dışına gideceğini ancak dosyasının hala açık olduğunu ifade etti.

Sierra Leone'de Kasım 2023'te yaşanan darbe girişimi nedeniyle ifadeye çağırılan eski Cumhurbaşkanı Koroma, daha sonra "vatana ihanet" ile suçlanmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise Koroma'nın geçici olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'ya yerleşmesini istemişti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu bildirmişti.

Darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet" ile suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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Sierra Leone, Nijerya, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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