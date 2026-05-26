Sıfır Atık Festivali İstanbul'da

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4-7 Haziran'da "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde, sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor.

Festival, "Dünya ortak evimizdir" yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak.

"Geleneğin Mirası, Geleceğin Teknolojisi" anlayışıyla kurgulanan organizasyonda, Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak.

Festivalde farkındalık merkezlerinden ileri dönüşüm atölyelerine, sürdürülebilir mutfak deneyimlerinden enerji teknolojilerine kadar birçok etkinlik yer alacak, çocuk etkinlikleri, sanat sergileri ve interaktif oyun alanları da katılımcılarla buluşacak.

Etkinlik alanında ayrıca karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları, döngüsel ekonomi sergileri ve sanal gerçeklik deneyim alanları da yer alacak.

Festivaldeki "Enerji ve Teknoloji" bölümünde ise güneş enerjisi sistemleri, rüzgar teknolojileri, akıllı enerji yönetimi ve sürdürülebilir şehir uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler ziyaretçilerle buluşacak.

Festival kapsamında oluşturulacak "Sıfır Atık Müze" alanında ise sürdürülebilir yaşam anlayışını merkeze alan özel sergiler ziyaretçilerle buluşacak.

Çocuklar ve gençler için oluşturulan özel alanlarda geri dönüşüm atölyeleri, interaktif oyunlar, yarışmalar ve zeka oyunlarıyla çevre bilinciyle kaynakların verimli kullanımı eğlenceli yöntemlerle anlatılacak.

Ana sahnede düzenlenecek konser programında 5 Haziran'da Sinan Akçıl, 6 Haziran'da Sefo, 7 Haziran'da ise Buray ve Ceza sahne alacak.

Festivalde ayrıca "Sıfır Atık Mutfak" alanında ünlü şefler tarafından israfsız yemek tarifleri paylaşılacak ve sürdürülebilir mutfak kültürüne yönelik uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Oluşturulan "Ortak Akıl" ve "Küresel İşbirliği" alanlarında kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlar sürdürülebilirlik politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunacak.

"Sıfır Atık Festivali", Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir çevre hareketi olarak öne çıkıyor.

Festival alanına toplu taşıma ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilecek, etkinliğe ilişkin detaylar ve ücretsiz kayıt işlemleri "sifiratikfestivali.org" internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda festivalle bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti.

Festivale bir milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini aktaran Ağırbaş, "'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' temasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir tema ile organize edilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin de bu ülkenin, bu şehrin gençleri için bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.