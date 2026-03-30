Sıfır Atık Projesiyle 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

30.03.2026 10:20
Sıfır Atık Projesiyle atıklardan, 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başladı.

Bakanlık koordinesinde yürütülen proje, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü.

BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildi.

Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 2017'den bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salınımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.

Bugüne kadar 217 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını her yıl artırarak 2024 yılında yüzde 36,08'e, 2025 yılında ise yüzde 37,53'e yükseltildi. Türkiye, 2035 yılında geri kazanım oranı yüzde 60'a, 2053 yılında da yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca, Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık oluşturmak için 28 milyon kişiye eğitim verildi.

Sıfır Atık ile 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi

Sıfır Atık ile 2017 yılından 2025 yılı sonuna kadar 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal, 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere toplam 90 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlıktan lisans almış işletmelerce işlenerek ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.

Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer 2 trilyon litre su tasarrufu, Türkiye'deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer 60 milyar litre petrol tasarrufu ve yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan atık depolama yeri tasarrufu sağlandı.

Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye'deki ormanların yüzde 7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salınımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi.

"Sıfır Atık bir tercih değil mecburiyettir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda. Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın 'bir vicdan ve gönül inisiyatifi olarak' insanlığa armağan ettiği Sıfır Atık hareketiyle israfı reddediyor, kaynağı koruyor, geleceği önceliyoruz. Sıfır Atık bir tercih değil mecburiyettir."

Kaynak: AA

Güncel, Ankara, Enerji, Çevre, Son Dakika

11:30
