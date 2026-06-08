Sıfır Atık Sergisi: Kalem Tutan Eller

Samsun'da emekli akademisyen ve amatör fotoğrafçı Gürsoy Solmaz, çektiği fotoğraflardan oluşan "Kalem Tutan Eller Resim Sergisi"nde sıfır atık farkındalığına dikkati çekmek için atık kartonları fon olarak kullandı.

Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği ile Atakum Belediyesi işbirliğinde Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, Solmaz'ın öğrencilerin kalem tutan ellerini konu alan fotoğrafları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sıfır atığa dikkati çekmek için geri dönüşüm amacıyla toplanan kartonlar fotoğrafların yerleştirildiği fonlara dönüştürüldü. Sergide, Solmaz'ın yaklaşık 5 bin kare arasında seçtiği 152 fotoğraf yer aldı.

Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır eğitimci olduğunu, sergiyle hem eğitime hem de çevre duyarlılığına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Öğrencilerin kalem tutuşlarını konu olan fotoğrafları atık kartonlar üzerinde sergilediğini belirten Solmaz, "Sıfır Atık Haftası dolayısıyla çöplerden topladığımız kartonların üzerine öğrencilerimizin kalem tutuşlarını içeren fotoğrafları yapıştırarak burada sergi açmak istedik." dedi.

Solmaz, sergiyle öğrencilere kalemin ve eğitimin önemini hatırlatmak istediklerini ifade ederek, "Son dönemlerde okullarda yaşanan bazı üzücü olayları duyunca 'Ellerinde silah değil, kalem alsınlar' dedik. Çünkü en kuvvetli silah kalemdir. Alim unutulur kalem unutulmaz anlayışıyla bu sergiyi açtık." diye konuştu.

Fotoğrafların son 30 yılda çekilen karelerden oluştuğunu aktaran Solmaz, "Buradaki fotoğraflar son 30 yıl içinde çektiğim ve anlam yüklediğim kareler arasından seçildi. Her biri öğrencilerin kalemle kurduğu bağı ve eğitimin izini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen katılımcılar fotoğrafları inceleyerek çalışma hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği üyeleri, davetliler ile sanatseverler katıldı.

Serginin 12 Haziran'a kadar açık kalacağı belirtildi.