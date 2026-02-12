Sıfır Atık Vakfı COP31 Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Sıfır Atık Vakfı COP31 Hazırlıklarını Sürdürüyor

12.02.2026 13:24
Sıfır Atık Vakfı, BM İklim Konferansı COP31 için hazırlık görüşmeleri yapıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine ilişkin İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüren vakıf, kasımda Türkiye'nin ev sahipliğinde 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan COP31'e yönelik hazırlıklarını çok boyutlu bir yaklaşımla sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen temaslar, COP31'in kapsayıcı, katılımcı ve somut çıktılar üreten bir zirve olması hedefini güçlendiriyor.

Bu çerçevede İstanbul'da Ağırbaş ile Stiell arasında yapılan görüşmede, Sıfır Atık Vakfı ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisince yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin "COP31" vizyonu ve "sıfır atık" yaklaşımının küresel iklim müzakerelerindeki stratejik rolü ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgesel aktörlerin ve çok paydaşlı yapıların COP31 sürecine daha etkin biçimde dahil edilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın himayeleri ve liderliğinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında COP31 sürecinde atacakları adımları BMİDÇS İcra Sekreteri Stiell'le istişare etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Ağırbaş, "Görüşmede, bölgelerin sürece nasıl daha güçlü dahil edileceğini, geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir COP31 vizyonunu ve sıfır atık yaklaşımının iklim müzakerelerindeki dönüştürücü etkisini ele aldık." bilgisini verdi.

Görüşmenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde gerçekleşen "COP31 Dönem Başkanlığı ve UNFCCC Sekreteryası arasındaki Başlangıç Toplantısı"na katıldıklarını aktaran Ağırbaş, daha kapsayıcı ve vicdani sorumlulukların merkeze alındığı bir COP31 vizyonu için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Temaslar ve işbirlikleri yoğunlaştırılıyor

Sıfır Atık Vakfı, COP31 hazırlıkları kapsamında Türkiye genelinde "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları"nı sürdürürken, Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi de ulusal ve uluslararası ölçekte temaslarını ve işbirliklerini yoğunlaştırıyor.

Bu çalışmaların önemli bir ayağını, 6-8 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen "Zero Waste Retreat" etkinliği oluşturdu. Dünyanın farklı bölgelerinden üst düzey temsilciler, uzmanlar ve paydaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, COP31 yol haritası kapsamlı biçimde ele alınarak iklim eyleminde sıfır atık yaklaşımının rolü derinlemesine değerlendirildi.

Vakıf, COP31 sürecinde sıfır atık, israf, su verimliliği, iklim adaleti, kapsayıcılık, çok paydaşlı yönetişim ve somut uygulama odaklı politikaların güçlendirilmesi hedefiyle "ortak evimiz dünya" için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

