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Sıfır Atıkta örnek köy: Her evde geri dönüşüm kutusu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde bütün evlerde ve sokak girişlerinde geri dönüşüm kutuları bulunuyor. Atıkların çöple karıştırılmadan toplandığı köy, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verdiği sertifikayla Sıfır Atık uygulamalarında 'örnek' gösterildi.

Çöp bidonları 2 günde dolunca çözüm buldular

140 haneli ve 500 nüfuslu köyde haftada bir kez alınan çöp bidonları iki gün bile geçmeden dolmaya başlayınca muhtar ile azaları evlere geri dönüşüm kutuları konuşlandırmaya karar verdi. Geçen yıl Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesi sonrasında önce sürdürülebilir çevre anlayışı konusunda köylülere eğitimler verildi. Evlere atık kutuları, sokak girişlerine de konteynerler dağıtıldı. Atık piller ise köy bakkalının girişine takılan atık pil kutusunda toplanmaya başlandı. Bir yılda muhteşem bir dönüşüme imza atan köy, süreci takip eden Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verdiği sertifikayla sıfır atık uygulamalarına örnek gösterildi.

"Köyümüz tertemiz hale geldi"

Eskiyen atık kutuları ile poşetlerin değişimini önemle takip eden Tatlıpınar Köyü Muhtarı Cemal Onat, "Köyümüz tertemiz hale geldi. Bunu vatandaşımızın desteğiyle sağladık" dedi.

Evsel atıklarla geri dönüşebilen malzemeleri ayrı ayrı biriktirdiklerini anlatan köy sakinlerinden Zülbiye Atamtürk de "İnsanlar iyi oldukça köyde, havası da güzel olur" diye konuştu.

"Atıklar geri dönüşüme, ekonomiye kazandırılıyor"

Köylerinde çöplerin ve atıkların bir tanesinin bile yere atılmadığına işaret eden Mevlüt Onat ise "Köyümüz, evlerimiz tertemiz. Çünkü atıklar geri dönüşüme, tekrar ekonomiye kazandırılmaya gidiyor. Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar köyüdür" şeklinde konuştu.