Şifnoz Adası'nda Helikopter Düştü
Yunanistan'ın Şifnoz Adası'nda bir helikopter düştü, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yunanistan'daki Şifnoz Adası'nda bir helikopterin düştüğü belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel bir helikopter Şifnoz Adası'nın Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düştü.
Helikopter, düşüşün ardından alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.
Mürettebat ve yolcuların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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