Sigara Kaçakçılığına Operasyon: 6 Gözaltı
Sigara Kaçakçılığına Operasyon: 6 Gözaltı

30.03.2026 17:35
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, EUROPOL'ün desteğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından Londra merkezli, liderliğini Hüseyin Baybaşin oğlu Hasan Ferhat Baybaşin'in ve yöneticiliğini Çağdaş Duran isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne, sigara kaçakçılığı suçundan operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki malvarlıklarına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Mart 2026 tarihinde, EUROPOL'ün desteğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından Londra merkezli, liderliğini Hüseyin Baybaşin oğlu Hasan Ferhat Baybaşin'in ve yöneticiliğini Çağdaş Duran isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne sigara kaçakçılığı suçundan operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki malvarlıklarına el konuldu.

Paralar Aydın ve Diyarbakır'da aklanmış

Açıklamaya göre, İtalyan makamları ile yapılan bilgi paylaşımları çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran'ın yurt dışında sigara kaçakçılığından

elde ettikleri geliri, Diyarbakır ilinde bulunan 2 şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkulleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

9 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran ile yakınları A.D, S.D, C.D, C.D, H.B, N,B, Ğ,B isimli şahıslar olmak üzere, toplam 9 şüphelinin, Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilinde tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Kaynak: ANKA

17:52
CHP'de Özkan Yalım'ın üyeliği askıya alındı
CHP'de Özkan Yalım'ın üyeliği askıya alındı
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
