Sigara Kaçakçılığına Operasyon: 6 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Mart 2026 tarihinde, EUROPOL'ün desteğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından Londra merkezli, liderliğini Hüseyin Baybaşin oğlu Hasan Ferhat Baybaşin'in ve yöneticiliğini Çağdaş Duran isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne sigara kaçakçılığı suçundan operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki malvarlıklarına el konuldu.

Paralar Aydın ve Diyarbakır'da aklanmış

Açıklamaya göre, İtalyan makamları ile yapılan bilgi paylaşımları çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran'ın yurt dışında sigara kaçakçılığından

elde ettikleri geliri, Diyarbakır ilinde bulunan 2 şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkulleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

9 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran ile yakınları A.D, S.D, C.D, C.D, H.B, N,B, Ğ,B isimli şahıslar olmak üzere, toplam 9 şüphelinin, Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilinde tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.