Erzurum'un Palandöken ilçesinde sigara vermediği gerekçesiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Müftüsolakzade Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ile Bedirhan A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Onur Burak Ö. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İki gün önce Onur Burak Ö, Kadir İ. ile Bedirhan A., mahallede yürüyüş yapan C.Ö'den sigara istemiş, üzerinde sigara olmadığını belirten C.Ö, çıkan kavgada bıçakla yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Sigara Yüzünden Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklu - Son Dakika
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